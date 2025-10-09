Лидер ХАМАС и глава разведки Египта встретились для корректировки соглашения по Газе
Лидер повстанческого движения ХАМАС Халиль аль-Хайя встретился с главой разведки Египта Аббасом Камилем для того, чтобы скорректировать текст потенциального соглашения по установлению мира на территории сектора Газа. Об этом 8 октября сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
«Глава ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя встречается с главой египетской разведки, чтобы внести последние штрихи в «историческое» соглашение по Газе», — говорится в публикации.
Уточняется, что о заключении подготавливаемого договора может быть объявлено в четверг, 9 октября.
Газета Financial Times (FT) в этот же день сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также внес правки в текст соглашения, предложенного президентом США Дональдом Трампом, что вызвало обеспокоенность среди арабских государств, которые сочли, что этот факт помешает ХАМАС согласиться на заключение мира.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ