«Зенит» потребовал взыскать с «Химок» 77 млн рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Петербургский футбольный клуб (ФК) «Зенит» подал заявление в арбитражный суд Московской области с требованием взыскать с обанкротившегося подмосковного ФК «Химки» 77,4 млн рублей. Об этом 8 октября сообщили в Российском агентстве правовой и судебной информации (РАПСИ).

Уточняется, что «Зенит» подавал судебное требование еще 6 октября, но суд не принял его к рассмотрению из-за неуплаты петербургским ФК госпошлины в установленном порядке.

Кроме того, еще несколько индивидуальных предпринимателей, компаний и другие подали свои требования к должнику.

CIES включил четыре российских ФК в топ-100 по стоимости игроков

В пресс-службе команды ФК «Химки» 18 июня сообщили, что клуб приостановил свою деятельность. Также в заявлении выражена благодарность игрокам, тренерам, сотрудникам, болельщикам и партнерам футбольного клуба.

30 мая генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что Российский футбольный союз (РФС) не выдал лицензию «Химкам» для участия в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2025/26 из-за просроченной кредиторской задолженности и отсутствия гарантий регулярного финансирования.

