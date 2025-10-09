На рейс из Монастира не загрузили более 110 единиц багажа
В аэропорту города Монастир на рейс Монастир – Москва в самолет не загрузили 111 единиц багажа. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба аэропорта Внуково.
«К сожалению, 111 единиц багажа не были загружены на ваш рейс в аэропорту отправления», — говорится в публикации в Telegram-канале Международного аэропорта Внуково.
В пресс-службе уточнили, что авиакомпания делает всё возможное для скорейшей доставки багажа. Сведения о досыле багажа будут опубликованы по факту их получения.
Во Внуково 10 августа на ряде рейсов из Антальи не загрузили более 700 мест багажа. Уточнялось, что багаж не был загружен на пять рейсов авиакомпании Turkish Airlines.
