На рейс из Монастира не загрузили более 110 единиц багажа

Армия
Средства ПВО за ночь ликвидировали 42 беспилотника над регионами России
Мир
Ким Чен Ын выступил за укрепление связей с Россией
Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,8
Армия
ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотников ВСУ в Днепропетровской области
Общество
В деле о подготовке покушения на Симоньян появилась новая статья
Мир
Во Франции назвали назначение Лекорню премьером «лицемерным ходом» Макрона
Экономика
В России появились три отрасли со средней зарплатой выше 200 тыс. рублей
Армия
Бойцы Южной группировки войск ликвидировали минимум 125 боевиков ВСУ за сутки
Мир
СМИ сообщили об увольнении 4 тыс. госслужащих США на фоне шатдауна
Армия
ВС РФ на вертолете Ка-52М уничтожили опорный пункт ВСУ
Мир
Львова-Белова поблагодарила Меланью Трамп за заботу о затронутых конфликтом детях
Мир
Трамп сообщил об уверенности в полной поддержке Путиным сделки по Газе
Мир
Постпред КНР в ООН призвал Вашингтон прекратить удары по судам вблизи Венесуэлы
Общество
В ГД сообщили о перерасчете пенсии для пожилых и граждан ряда категорий
Мир
Слуцкий анонсировал запуск нового формата сотрудничества ГД и парламента КНДР
Мир
Нобелевский комитет проведет расследование по утечке данных об имени лауреата
Экономика
Крипторынок обвалился после слов Трампа о пошлинах против КНР

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
В аэропорту города Монастир на рейс Монастир – Москва в самолет не загрузили 111 единиц багажа. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба аэропорта Внуково.

«К сожалению, 111 единиц багажа не были загружены на ваш рейс в аэропорту отправления», — говорится в публикации в Telegram-канале Международного аэропорта Внуково.

В пресс-службе уточнили, что авиакомпания делает всё возможное для скорейшей доставки багажа. Сведения о досыле багажа будут опубликованы по факту их получения.

Игра на вылет: на что рассчитывать пассажирам отмененных рейсов «Аэрофлота»
Добиться компенсации морального ущерба будет непросто — масштабный сбой могут признать форс-мажором

Во Внуково 10 августа на ряде рейсов из Антальи не загрузили более 700 мест багажа. Уточнялось, что багаж не был загружен на пять рейсов авиакомпании Turkish Airlines.

