В России произошел сбой в системе электронных паспортов транспортных средств

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
На территории России зафиксировали сбой в системе электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС), в результате чего владельцам автомобилей аннулировали ЭПТС. Об этом 8 октября сообщил генеральный директор компании «Япония Транзит» Дмитрий Клатаевский.

«Сегодня [8 октября] такая проблема образовалась. Сбой произошел, насколько я понимаю, в системе электронных паспортов. Аннулировали даже паспорта машин, которые уже на учете стоят», — сказал он в беседе с РБК.

По его словам, данный инцидент не связан с ошибками в заполнении документов и является техническим сбоем. Он также отметил, что региональным испытательным лабораториям пришлось ждать начала рабочего дня в Москве для того, чтобы узнать подробности произошедшего.

Эксперт добавил, что гражданам придется еще раз пройти процедуру повторной записи без необходимости снова оплачивать госпошлину.

Попали под утиль: кому придется доплатить за растаможку приобретенных машин
Повышение утильсбора приведет к миллионным издержкам для автовладельцев

До этого, 2 октября, сообщалось, что во Владивостоке состоялся запуск новой испытательной лаборатории ФГУП «НАМИ» по обязательной оценке соответствия ввозимых в Россию автомобилей. Лаборатория предоставляет услуги по проведению испытаний импортируемых машин. Они являются обязательной процедурой для получения свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) и дальнейшего оформления ЭПТС.

