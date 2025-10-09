Зеленый метеорит пролетел над Ноттингемом в Великобритании

Над Ноттингемом в Великобритании пронеся метеорит зеленого цвета. Об этом 8 октября сообщила газета Daily Star со ссылкой на очевидцев.

«Я только что увидел свой первый в истории спорадический метеорит! В 19:11 (по местному времени, 21:11 мск. — Ред.), глядя на юго-восток при пересечении моста на бульваре Клифтон в Ноттингеме, промелькнула ярко-зеленая полоса от примерно 40 градусов над горизонтом вниз до 20 градусов над головой, длящаяся примерно две секунды», — приводит газета слова очевидца Николаса Шенкса, инженера-программиста.

Уточняется, что спорадические метеоры случайным образом появляются со всех направлений, хотя их частота может показывать сезонные колебания и, как правило, достигает пика осенью.

Газета Jakarta Globe со ссылкой на данные Национального агентства по исследованиям и инновациям (BRIN) 6 октября сообщила, что крупный метеорит упал в Яванском море у берегов Индонезии, в результате чего возникла яркая вспышка и произошел громкий взрыв. По данным газеты, метеорит пролетел в небе над городами Кунинган и Чиребон 5 октября с юго-запада.

