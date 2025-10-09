Реклама
Трамп сообщил о намерении включить «Антифа» в список террористических организаций

Фото: Global Look Press/Jan Woitas
Американский лидер Дональд Трамп 8 октября сообщил о том, что намерен включить движение «Антифа» в список международных террористических организаций.

«Если все согласны с этим, я согласен. Давайте сделаем это. Хорошо, давайте поступим так», — сказал он журналистам в Белом доме.

Захват столицы: Дональд Трамп ввел Национальную гвардию в Вашингтон накануне встречи с Путиным
Демократы обвинили американского лидера в превышении президентских полномочий

Трамп 1 октября сообщил, что отправил подразделения нацгвардии страны в Орегон из-за «усугубляющегося беззакония» и атак против федеральных служащих. По его словам, движение «Антифа» и радикальные левые анархисты там жестоко атакуют представителей американских правоохранительных органов.

