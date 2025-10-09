NYP узнала о связи странного поведения птиц с апокалипсисом

Перелетные птицы стали менять свои схемы сезонной миграции, которые устанавливались на протяжении веков, — теперь они либо значительно раньше появляются в местах зимовки, либо оказываются там с опозданием, что свидетельствует о возможном приближении планеты к апокалипсису. Об этом 7 октября сообщила газета The New York Post (NYP).

Соответствующая ситуация, как пояснили в публикации, может быть обусловлена изменениями, наблюдаемыми в климате, в частности, она может возникать из-за глобального потепления.

Миграционный эколог, ученый из Корнельского университета Эндрю Фарнсуорт, чьи слова приводятся в тексте, рассказал, что изменение в привычках пернатых может стать проявлением так называемого апокалиптического эффекта бабочки, так как все экосистемы на Земле имеют сильную взаимосвязь.

«Птицам приходится переселяться в новые районы, потому что нынешние районы, которые они населяли в течение довольно долгого времени, больше не подходят для их конкретных потребностей», — цитируют в материале еще одного поведенческого эколога, представителя факультета биологических наук университета Бингемтона Джастина Манна.

Эта пагубная тенденция может, как отмечается, по прогнозам исследователей, привести к тому, что в течение будущих пятидесяти лет свыше 50 видов птиц, которые существуют на территории Северной Америки, могут вымереть.

Отчет министерства охраны окружающей среды и статистического управления страны Our Marine Environment 2025 («Наша окружающая среда 2025»), опубликованный 8 октября, свидетельствует, что океаны Новой Зеландии нагреваются на 34% быстрее, чем в среднем по миру. Это, как предположили в ведомстве, происходит из-за того, что атмосферная циркуляция в океанических течениях в данной местности меняется. Там же спрогнозировали, что к 2050 году уровень моря в некоторых частях мира может подняться на 20–30 см, что обернется для человечества учащенными наводнениями и штормами.

