Реклама
Прямой эфир
Мир
Южнокорейский суд приговорил экс-президента Юн Сок Ёля к пяти годам тюрьмы
Мир
Стало известно о готовности НАТО направить около 35 военных на защиту Гренландии
Общество
В ГД хотят ввести штрафы до 1 млн рублей за нарушения при обследовании мигрантов
Армия
Подразделение «Горыныч» ликвидировало диверсантов ВСУ в Константиновке
Общество
Синоптики спрогнозировали морозы до –17 градусов в выходные в Москве
Армия
Расчет БПЛА «Молния-2» уничтожил переправу и сорвал ротацию ВСУ в Купянском районе
Общество
В Москве и Чувашии задержали причастных к поджогам по указаниям кураторов подростков
Мир
FT рассказала о планах ЕС изменить порядок вступления ради Украины
Общество
В Госдуме дали рекомендации по быстрому погашению задолженности за ЖКУ
Мир
Трамп поблагодарил Мачадо за передачу Нобелевской премии мира
Армия
ВС РФ ударом авиабомб ФАБ-500 уничтожили переправу ВСУ в Харьковской области
Общество
В ОП предложили внедрить в вузах ЕГЭ по обязательным предметам для бакалавров
Мир
Стало известно об обвинении украинцами Зеленского в ударе ВС РФ «Орешником»
Мир
Родригес дала обещание гордо прибыть в Вашингтон с развернутым флагом Венесуэлы
Общество
В МВД рассказали о новой схеме мошенников с диагностикой на «Госуслугах»
Мир
Миссия Ирана при ООН заявила об ответе на любой акт агрессии
Общество
Синоптики спрогнозировали переменную облачность и до –10 градусов в Москве 16 января

NYP узнала о связи странного поведения птиц с апокалипсисом

NYP: аномальное поведение птиц свидетельствует о приближении апокалипсиса
0
EN
Фото: Global Look Press
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Перелетные птицы стали менять свои схемы сезонной миграции, которые устанавливались на протяжении веков, — теперь они либо значительно раньше появляются в местах зимовки, либо оказываются там с опозданием, что свидетельствует о возможном приближении планеты к апокалипсису. Об этом 7 октября сообщила газета The New York Post (NYP).

Соответствующая ситуация, как пояснили в публикации, может быть обусловлена изменениями, наблюдаемыми в климате, в частности, она может возникать из-за глобального потепления.

Миграционный эколог, ученый из Корнельского университета Эндрю Фарнсуорт, чьи слова приводятся в тексте, рассказал, что изменение в привычках пернатых может стать проявлением так называемого апокалиптического эффекта бабочки, так как все экосистемы на Земле имеют сильную взаимосвязь.

«Птицам приходится переселяться в новые районы, потому что нынешние районы, которые они населяли в течение довольно долгого времени, больше не подходят для их конкретных потребностей», — цитируют в материале еще одного поведенческого эколога, представителя факультета биологических наук университета Бингемтона Джастина Манна.

Эта пагубная тенденция может, как отмечается, по прогнозам исследователей, привести к тому, что в течение будущих пятидесяти лет свыше 50 видов птиц, которые существуют на территории Северной Америки, могут вымереть.

«В Арктике возможны цунами, к которым никто никогда не готовился»
Почетный полярник Николай Находкин — о новых природных угрозах в северных регионах России, связанных с глобальным потеплением

Отчет министерства охраны окружающей среды и статистического управления страны Our Marine Environment 2025 («Наша окружающая среда 2025»), опубликованный 8 октября, свидетельствует, что океаны Новой Зеландии нагреваются на 34% быстрее, чем в среднем по миру. Это, как предположили в ведомстве, происходит из-за того, что атмосферная циркуляция в океанических течениях в данной местности меняется. Там же спрогнозировали, что к 2050 году уровень моря в некоторых частях мира может подняться на 20–30 см, что обернется для человечества учащенными наводнениями и штормами.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026