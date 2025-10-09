Реклама
Создание ПО с помощью ИИ увеличивает уязвимость компаний в 15 раз

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
Созданные искусственным интеллектом (ИИ) программы имеют в 15 раз больше уязвимостей, чем программное обеспечение, разработанное человеком, особенно в части проверки ввода и бизнес-логики. Об этом рассказали в Центре мониторинга и противодействия кибератакам в компании «Информзащита».

Эта технология получила название вайб-кодинг, и эксперты полагают, что на данном этапе вред от нее превышает пользу. Так, количество таких брешей в ИТ-системах российских компаний увеличилось почти на 30% за год.

«Наиболее уязвимы для угроз вайб-кодинга стартапы, малый и средний бизнес. Скорость внедрения новых решений здесь часто опережает развитие процессов контроля, что и создает риски. Также у малого бизнеса меньше средств, которые они готовы выделить на информационную безопасность, от этого используемое ПО часто оказывается незащищенным», — пояснил руководитель направления анализа защищенности IZ:SOC «Информзащиты» Анатолий Песковский.

Эксперты отмечают, что сгенерированный ИИ-код — глобальный тренд и актуален не только для России. С развитием популярности технологии число программ, содержащих ошибки и потенциальные уязвимости, будет расти. Кроме того, значительную проблему создают и дипфейки, создаваемые в том числе ИИ-инструментами. По данным «Информзащиты», суммарный ущерб от подобных атак на российские компании оценивается в 17 млрд рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Код недоступа: создание ПО с помощью ИИ увеличивает уязвимость компаний в 15 раз

