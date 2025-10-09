Пациенты пожаловались на невыдачу препарата от ревматизма

В четырех российских регионах — Москве, Подмосковье, Нижегородской и Липецкой областях возникли проблемы с доступностью препарата с действующим веществом этанерцепт, выяснили «Известия». О наличии трудностей с получением таких лекарств изданию рассказали пациенты и врачи.

Например, москвичка Валерия с полиартритом рассказала, что ей уже неделю не выдают препарат с этанерцептом, который положен ей по региональной льготе.

«В начале октября я пришла в аптечный пункт на Ленинском проспекте для получения лекарства. Мне назначили его три года назад, до осени 2025 года проблем не было, его стабильно выдавали. В этот же раз получить препарат я не смогла», — сказала девушка.

По ее словам, факт отсутствия лекарств с этим действующим веществом ей подтвердили и на горячей линии по вопросам льготного лекарственного обеспечения в Москве.

О наличии проблемы с доступностью препаратов с этанерцептом в Московской, Липецкой и Нижегородской областях «Известиям» рассказал экс-главный ревматолог Московской области Александр Елонаков. Эксперты еще двух федеральных медучреждений на условиях анонимности подтвердили эту информацию.

«Возникшая проблема с препаратом на основе этанерцепта в регионах носит организационный характер», — уверен Александр Елонаков.

По его словам, проблемы с доступностью могут быть связаны с несвоевременными подачами заявок на лекарственное обеспечение пациентов.

А директор по развитию аналитической компании RNC Pharmа Николай Беспалов не исключил, что проблема могла возникнуть из-за не вовремя объявленных тендеров на препарат.

