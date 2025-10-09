Посол РФ призвал Молдавию воздержаться от опрометчивых шагов
Принятие военной стратегии Молдавии до 2035 года свидетельствует о продолжении попыток втянуть страну в безоглядную конфронтацию с Россией, пустить ее по деструктивному украинскому пути, заявил «Известиям» посол РФ в республике Олег Озеров.
«Наша страна никоим образом не угрожает безопасности Молдавии. Уважаем ее суверенитет, нейтральный статус и территориальную целостность в строгом соответствии с Договором о дружбе и сотрудничестве 2001 года. Соблюдение обеими сторонами этих принципов, отказ от противостояния с Россией является для Республики Молдова залогом стабильности и процветания. Призываем молдавскую сторону воздерживаться от опрометчивых шагов, несущих риск непреднамеренной эскалации», — сказал он.
Посол подчеркнул, что с подачи евроглобалистов усиливается курс на размывание нейтрального статуса республики, ее форсированную милитаризацию, нагнетание агрессивных русофобских настроений.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Вам такое не НАТО: РФ призвала Молдавию воздержаться от опрометчивых шагов