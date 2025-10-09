СМИ сообщили о требовании от Израиля и ХАМАС завершить переговоры до 10 октября
Посредники в переговорах между Израилем и палестинским движением ХАМАС потребовали завершить переговоры до 10 октября. Об этом 8 октября сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник.
«Посредники потребовали от палестинской и израильской делегации сделать пятницу крайним сроком», — сообщил источник телеканала.
8 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что может в конце этой недели посетить Ближний Восток для переговоров о мире. Кроме того, американский лидер добавил, что сейчас США ведут успешные переговоры с палестинским движением ХАМАС и многими другими странами.
