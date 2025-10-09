В МИД РФ рассказали об истинных причинах идеи по созданию «стены дронов»
Страны ЕС, считающие себя «прифронтовыми», используют проект «стены дронов» для привлечения внимания и дополнительных ресурсов, заявил Известиям» директор департамента европейских проблем (ДЕП) МИД РФ Владислав Масленников.
«Очевидно, что страны, позиционирующие себя в качестве «прифронтовых», используют любую возможность для привлечения внимания и ресурсов», — сказал он.
Дипломат отметил, что для Еврокомиссии (ЕК) «стена дронов», помимо повода дополнительно загрузить заказами европейский ВПК, очередная пиар-акция, призванная подтвердить «верность» взятого курса на форсированную милитаризацию ЕС.
«Любые оборонные построения предельно консервативны и долгосрочны, изыскать средства и возможности для тех или иных систем — задача непростая и весьма затратная. Ожидать, что после их развертывания еэсовцы «дадут задний ход» было бы вряд ли реалистично», — считает Владислав Масленников.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать «стену дронов» для слежения за танкерами, подозреваемыми в перевозке российской нефти.
Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил о необходимости развертывания ударных дронов у границ с РФ и Белоруссией в рамках программы милитаризации ЕС «на случай начала конфликта».
