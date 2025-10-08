Пожар на площади 500 кв. м произошел в Курской области в результате падения БПЛА
- Новости
- Происшествия
- Пожар на площади 500 кв. м произошел в Курской области в результате падения БПЛА
Возгорание травы на площади около 500 кв. м произошло в городе Курчатове в результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 8 октября сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
«В городе Курчатове произошло возгорание травы на площади около 500 кв. м», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что на месте произошедшего работают оперативные службы. По его словам, в результате инцидента пострадавших нет.
В Минобороны РФ 8 октября сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили восемь беспилотников ВСУ в небе над тремя регионами России. Отмечается, что пять дронов были сбиты над Брянской областью, два — над территорией Белгородской области, а еще один — над Курской областью.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ