Силы ПВО за три часа уничтожили 27 дронов ВСУ над пятью регионами России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за три часа сбили 27 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над пятью регионами России. Об этом 8 октября сообщили в Минобороны РФ.

«С 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написали в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что десять БПЛА были уничтожены над территорией Брянской области, шесть — над территорией Ростовской области, по четыре дрона было сбито над Воронежской и Курской областями, и еще три беспилотника сбили над Белгородской областью.

В Минобороны 8 октября сообщили, что силы ПВО за три часа сбили восемь БПЛА ВСУ над тремя регионами России. Уточнялось, что пять дронов были сбиты над Брянской областью, два беспилотника ликвидировали над территорией Белгородской области, а еще один беспилотный летательный аппарат уничтожили над Курской областью.

