Заседание апелляционной палаты по обжалованию приговора Гуцул перенесли на 9 октября

Суд Молдавии постановил перенести заседание апелляционной палаты Кишинева, на котором должны были обсуждать возможное обжалование приговора, вынесенного башкану Гагаузии Евгении Гуцул, на четверг, 9 октября. Соответствующее решение 8 октября озвучил на заседании судья Виталий Будеч.

«Судебное заседание по делу Гуцул Евгении перенесено на 9 октября 10:00 (совпадает с мск)», — приводит его слова «РИА Новости».

О причинах переноса информации не предоставлялось.

Гуцул, обвиненная в якобы финансировании партии «Шор», 5 августа была приговорена к семи годам лишения свободы. Данное дело, вызвавшее широкий всемирный резонанс, привлекло к своему решению международных адвокатов Уильяма Жюли и Гонсало Бойе, которые в числе прочих встали на защиту подсудимой.

Жюли 17 сентября указал на политический характер процесса против Гуцул. По его словам, у нее практически не было реальной возможности защитить себя, так как молдавские адвокаты получили всего две недели для изучения дела объемом более 60 томов, состоящих из приблизительно 16 тыс. страниц.

