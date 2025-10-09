Молдавский депутат исключил подачу заявки страны в НАТО
Молдавии для подачи заявки в НАТО нужно отменить нейтральный статус в Конституции, а для этого правящей партии не хватает мандатов, сообщил «Известиям» депутат парламента Константин Старыш.
«Для того чтобы внести поправки в Конституцию, правящей партии нужно 67 мандатов в парламенте, а у них только 53. Более того, отмена нейтралитета однозначно спровоцирует протесты и возмущение в республике. Это очень рискованно для власти», — говорит он.
Поэтому в ближайшее время республика не подаст заявку на вступление в НАТО.
