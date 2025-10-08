Сын экс-чемпиона мира по боксу Артуро Гатти умер в возрасте 17 лет
Артуро Гатти-младший, сын бывшего чемпиона мира по боксу Артуро Гатти, умер в возрасте 17 лет. Об этом 8 октября сообщил журнал The Ring.
Уточняется, что Гатти-младший проживал со своей матерью в Мексике. Причина смерти неизвестна.
Его отец являлся чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). Кроме того, он становился чемпионом по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Гатти-младший был боксером-любителем. Он говорил, что таким образом почитает память своего отца.
