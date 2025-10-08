Лавров заявил о заинтересованности сирийского руководства в присутствии РФ

Реклама
Лавров: сирийское руководство заинтересовано в присутствии России в республике
Фото: Global Look Press/Syrian Presidency
Сирийское руководство выразило заинтересованность в присутствии России в республике. Об этом 8 октября сообщил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Заинтересованы в том, что всё то, что было начато — что-то с советских времен, что-то после 2011-2014 годов, — всё то, что касается содействия национальной экономике, промышленности, сельского хозяйства, энергетики, чтобы всё это продолжалось», — сказал он в интервью для проекта «Мосты на Восток», которое опубликовано на сайте МИД РФ.

При этом Лавров отметил важность того, чтобы всё это соответствовало «новым условиям», в том числе российские военные базы.

Он добавил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что РФ не будет оставаться в Сирии вопреки желанию сирийского руководства.

«Но оно (сирийское руководство. — Ред.), судя по всему, и целый ряд стран региона заинтересованы в том, чтобы наше присутствие там сохранялось», — заключил глава МИД России.

Ранее в этот день Лавров заявил, что если «игры с сирийскими курдами» в автономию и сепаратизм приведут к чему-либо конкретному, курдская проблема может вспыхнуть на всем Ближнем Востоке. Лавров подчеркнул, что единство Сирии должно быть важным приоритетом для всех стран, имеющих влияние на ситуацию. По словам главы российского МИДа, это влияние должно распространяться на Дамаск и различные этноконфессиональные и политические группы в стране.

