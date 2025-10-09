Макрон побил рекорд собственной непопулярности рейтингом в 14%

Реклама
Фото: REUTERS/Heiko Becker
Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона упал до 14% на фоне политического кризиса в стране, что стало для него антирекордом. Об этом 8 октября сообщила французская газета Les Echos со ссылкой на опрос компании Elabe.

Согласно барометру Elabe, только 14% французов доверяют нынешнему президенту в эффективном решении проблем страны. За два месяца рейтинг Макрона упал на 7 пунктов, а с марта 2025 года — на 13. Это стало самым низким рейтингом одобрения за всю его карьеру.

«Это уже не кризис непопулярности, а кризис враждебности», — прокомментировал рейтинг президент Elabe Бернар Сананес.

Уточняется, что всего 38% избирателей первого тура президентских выборов 2022 года и лишь 28% второго тура продолжают поддерживать Макрона.

«Если бы Макрон был как Шарль де Голль, то немедленно ушел бы в отставку»
Внук экс-президента Франции Пьер де Голль — о вотуме правительству Байру, присоединении к БРИКС и переезде в Россию

Лидер парламентской фракции партии «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано 7 октября предложила начать процедуру импичмента французского лидера. Она отметила, что 70% граждан Франции выступают за уход Макрона с поста президента.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

