СМИ сообщили об использовании людьми ИИ вместо адвокатов в США

В США наблюдается новая тенденция: граждане всё чаще стали обращаться к искусственному интеллекту (ИИ) для решения юридических вопросов, заменяя традиционные услуги адвокатов и выигрывая судебные дела. Об этом 8 октября сообщил телеканал NBC News.

В качестве примера привели историю американки Линн Уайт, которой грозило выселение из ее дома на колесах в Лонг-Бич за неуплату аренды. После проигрыша в суде с назначенным адвокатом она подала апелляцию, используя ИИ-инструменты, такие как ChatGPT и Perplexity, и добилась положительного результата, сохранив жилье и уменьшив долг.

«Уайт регулярно предоставляла ChatGPT документы и подробную информацию о своем деле. Чат-бот помогал Уайт выявлять потенциальные ошибки в процессуальных решениях судьи, намечать возможные варианты действий, изучать применимое законодательство и составлять ответы для суда», — говорится в материале.

Уточняется, что, несмотря на этот успех, крупные разработчики ИИ заняли неоднозначную позицию по поводу использования своих продуктов в юридической сфере. Некоторые компании предостерегли пользователей от применения ИИ для получения юридических консультаций, подчеркивая, что их сервисы не являются заменой профессиональных советов.

Компания Google, в свою очередь, предостерегла, что их сервисы не предназначены для предоставления медицинских, юридических или финансовых консультаций. xAI также ограничил использование своих моделей в регулируемых отраслях.

Однако, несмотря на эти предостережения, большинство чат-ботов, разработанных на основе ИИ, охотно отвечают на юридические вопросы и предоставляют консультации, хотя и сопровождают свои ответы стандартными оговорками о возможной неточности информации.

Газета New York Post (NYP) 20 сентября сообщила, что гражданка США Кэрри Эдвардс, выигравшая в лотерее $150 тыс. (12,6 млн рублей), заполняя билетик, запросила подсказку у ChatGPT. Уточнялось, что с помощью ИИ она смогла угадать четыре из пяти выигрышных номеров.

