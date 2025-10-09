Реклама
Прямой эфир
Мир
Южнокорейский суд приговорил экс-президента Юн Сок Ёля к пяти годам тюрьмы
Мир
Стало известно о готовности НАТО направить около 35 военных на защиту Гренландии
Общество
В ГД хотят ввести штрафы до 1 млн рублей за нарушения при обследовании мигрантов
Армия
Подразделение «Горыныч» ликвидировало диверсантов ВСУ в Константиновке
Общество
Синоптики спрогнозировали морозы до –17 градусов в выходные в Москве
Армия
Расчет БПЛА «Молния-2» уничтожил переправу и сорвал ротацию ВСУ в Купянском районе
Общество
В Москве и Чувашии задержали причастных к поджогам по указаниям кураторов подростков
Мир
FT рассказала о планах ЕС изменить порядок вступления ради Украины
Общество
В Госдуме дали рекомендации по быстрому погашению задолженности за ЖКУ
Мир
Трамп поблагодарил Мачадо за передачу Нобелевской премии мира
Армия
ВС РФ ударом авиабомб ФАБ-500 уничтожили переправу ВСУ в Харьковской области
Общество
В ОП предложили внедрить в вузах ЕГЭ по обязательным предметам для бакалавров
Мир
Стало известно об обвинении украинцами Зеленского в ударе ВС РФ «Орешником»
Мир
Родригес дала обещание гордо прибыть в Вашингтон с развернутым флагом Венесуэлы
Общество
В МВД рассказали о новой схеме мошенников с диагностикой на «Госуслугах»
Мир
Миссия Ирана при ООН заявила об ответе на любой акт агрессии
Общество
Синоптики спрогнозировали переменную облачность и до –10 градусов в Москве 16 января

СМИ сообщили об использовании людьми ИИ вместо адвокатов в США

NBC News: люди стали использовать ИИ вместо услуг адвоката в США
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В США наблюдается новая тенденция: граждане всё чаще стали обращаться к искусственному интеллекту (ИИ) для решения юридических вопросов, заменяя традиционные услуги адвокатов и выигрывая судебные дела. Об этом 8 октября сообщил телеканал NBC News.

В качестве примера привели историю американки Линн Уайт, которой грозило выселение из ее дома на колесах в Лонг-Бич за неуплату аренды. После проигрыша в суде с назначенным адвокатом она подала апелляцию, используя ИИ-инструменты, такие как ChatGPT и Perplexity, и добилась положительного результата, сохранив жилье и уменьшив долг.

«Уайт регулярно предоставляла ChatGPT документы и подробную информацию о своем деле. Чат-бот помогал Уайт выявлять потенциальные ошибки в процессуальных решениях судьи, намечать возможные варианты действий, изучать применимое законодательство и составлять ответы для суда», — говорится в материале.

Уточняется, что, несмотря на этот успех, крупные разработчики ИИ заняли неоднозначную позицию по поводу использования своих продуктов в юридической сфере. Некоторые компании предостерегли пользователей от применения ИИ для получения юридических консультаций, подчеркивая, что их сервисы не являются заменой профессиональных советов.

Компания Google, в свою очередь, предостерегла, что их сервисы не предназначены для предоставления медицинских, юридических или финансовых консультаций. xAI также ограничил использование своих моделей в регулируемых отраслях.

Однако, несмотря на эти предостережения, большинство чат-ботов, разработанных на основе ИИ, охотно отвечают на юридические вопросы и предоставляют консультации, хотя и сопровождают свои ответы стандартными оговорками о возможной неточности информации.

Уйти в GPT: чем новая версия нейросети лучше прошлых моделей
Эффективность GPT-5 сравнили с командой экспертов

Газета New York Post (NYP) 20 сентября сообщила, что гражданка США Кэрри Эдвардс, выигравшая в лотерее $150 тыс. (12,6 млн рублей), заполняя билетик, запросила подсказку у ChatGPT. Уточнялось, что с помощью ИИ она смогла угадать четыре из пяти выигрышных номеров.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026