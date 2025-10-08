Экс-бойца UFC Мохтаряна застрелили в Австралии

В Сиднее был застрелен бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Суман Мохтарян. Об этом 8 октября сообщила британская газета Daily Mail со ссылкой на источники.

Полиция, прибывшая на место произошедшего после вызова, обнаружила Мохтаряна с огнестрельными ранениями. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался.

«Мы считаем, что он, возможно, вышел на прогулку, но это еще не подтверждено», — сообщил командир полицейской зоны Риверстоун Джейсон Джойс.

Это нападение на Мохтаряна не является первым. В 2024 году стрелок, замаскированный под доставщика еды, несколько раз выстрелил в него возле спортзала, основанного бойцом.

Бывшему бойцы UFC было 33 года. На его счету три поединка в Абсолютном бойцовском чемпионате. Кроме того, он и его брат Ашкан Мохтарян были тренерами бойцов в Australian Top Team.

