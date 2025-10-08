В Якутии на дооснащение перинатальных центров направят 280 млн рублей

В Якутии выделили 280 млн рублей на дооснащение двух перинатальных центров. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия).

Медоборудование закупают для Республиканской больницы №1 им. М.Е. Николаева и Якутской республиканской клинической больницы. По словам замминистра здравоохранения Татьяны Павловой, на сегодняшний день приобретено более 70% запланированной техники.

«Мероприятия позволят повысить качество оказания медицинской помощи в перинатальных центрах и эффективность выхаживания новорожденных детей с экстремальной и очень низкой массой тела», — прокомментировала замминистра.

Информагентство уточняет, что медучреждения уже получили новые мониторы, следящие за витальными функциями пациента, аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передвижной аппарат УЗИ для пациентов, находящихся в реанимации, и другое оборудование.

Дооснащение проводится в рамках федеральной программы «Охрана материнства и детства» нацпроекта «Семья».

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ