Рэпер VACÍO попал в реанимацию после падения с третьего этажа

Рэпер Николай Васильев, известный под псевдонимом VACÍO, попал в реанимацию в Париже после падения с высоты трех этажей сквозь стеклянную крышу. Об этом 8 октября сообщила знакомая артиста на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Она приложила к публикации видео, на котором видно, что у артиста разбито лицо.

Позднее музыкальный журналист и продюсер Василий Конад сообщил в своем Telegram-канале, что VACÍO действительно упал с крыши, однако это произошло в марте.

VACÍO стал известен после появления в обсуждаемом образе на скандальной вечеринке блогера Насти Ивлеевой в 2023 году.

Ранее, 17 сентября, стало известно, что актер Театра имени Ленсовета Илья Дель находится в реанимации после падения из окна. Уточнялось, что у него травма позвоночника.

