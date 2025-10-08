Культуру не следует рассматривать в качестве обычного политического инструмента, как это делают страны Запада. Об этом 8 октября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе пресс-подхода на II международном симпозиуме «Создавая будущее» в Национальном центре «Россия».

«Мы не можем и ни в коем случае не должны повторять ошибки Запада, которые свели что кинематограф, что литературу, что искусство в целом к какому-то обслуживанию идеологем, которые где-то кем-то разрабатываются. Это тупиковый путь», — заявила дипломат.

По ее словам, на Западе уже сами осознали неутешительные результаты такой модели. Воспитанные на западных идеях «мягкой силы» поколения уже во многом не понимают, что такое культура.

«Любое упрощение ведет к западной концепции восприятия культуры и искусства в качестве мягкой силы. Вот такой, знаете, банальный инструмент. <…> Культуру нельзя рассматривать как инструмент. Культура — это как кислород, как воздух, который мы не видим, но без которого мы не можем», — резюмировала дипломат.

Глава российского МИДа Сергей Лавров 16 апреля заявил, что всё больше людей в различных странах мира видят в России хранительницу и защитницу традиционных ценностей. Он добавил, что уважение самобытности народов мира и их права на развитие — это залог формирования справедливого мира, а также развития более благоприятных условий для России.

