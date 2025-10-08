Реклама
Прямой эфир
Мир
В Швейцарии при сходе лавины погиб олимпийский медалист по сноуборду
Мир
Президент США сообщил о получении нефти из Венесуэлы «на ежедневной основе»
Общество
СК РФ завершил следственные действия по делу экс-замминистра обороны Булгакова
Армия
Силы ПВО за три часа перехватили над территорией России девять украинских БПЛА
Мир
CBS заявил о гибели 12 тыс. человек при протестах в Иране
Мир
Трамп заявил о намерении США ударить по наркоторговцам в Латинской Америке
Мир
Четыре российские кошки стали лучшими в мире в категории «ветераны»
Мир
Всемирный банк спрогнозировал рост мирового ВВП на 2,6% в 2026 году
Мир
Reuters сообщило о вызове иранского посла дипведомством ЕС
Мир
Генпрокуратура ФРГ обвинила двоих украинцев в шпионаже
Мир
Трамп призвал союзников США покинуть Иран
Армия
Силы ПВО за два часа сбили 33 украинских беспилотника над регионами России
Общество
Городские власти Москвы заявили об улучшении качества воздуха после снегопада
Общество
Сотрудники новокузнецкого роддома выходили на работу больными
Мир
В Госдуме призвали к отставке нынешних политических лидеров ЕС
Мир
Политолог назвал последствия невыплаты Украиной кредитов МВФ
Общество
Сестра пациентки новокузнецкого роддома рассказала о халатности медиков

Захарова раскритиковала подход Запада к культуре как политическому инструменту

Захарова: культуру не следует рассматривать как банальный инструмент политики
0
EN
Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Культуру не следует рассматривать в качестве обычного политического инструмента, как это делают страны Запада. Об этом 8 октября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе пресс-подхода на II международном симпозиуме «Создавая будущее» в Национальном центре «Россия».

«Мы не можем и ни в коем случае не должны повторять ошибки Запада, которые свели что кинематограф, что литературу, что искусство в целом к какому-то обслуживанию идеологем, которые где-то кем-то разрабатываются. Это тупиковый путь», — заявила дипломат.

По ее словам, на Западе уже сами осознали неутешительные результаты такой модели. Воспитанные на западных идеях «мягкой силы» поколения уже во многом не понимают, что такое культура.

«Любое упрощение ведет к западной концепции восприятия культуры и искусства в качестве мягкой силы. Вот такой, знаете, банальный инструмент. <…> Культуру нельзя рассматривать как инструмент. Культура — это как кислород, как воздух, который мы не видим, но без которого мы не можем», — резюмировала дипломат.

«Становление многополярного мира — это процесс достаточно длительный»
Мария Захарова — о конфликте на Украине, новом миропорядке и председательстве РФ в СБ ООН

Глава российского МИДа Сергей Лавров 16 апреля заявил, что всё больше людей в различных странах мира видят в России хранительницу и защитницу традиционных ценностей. Он добавил, что уважение самобытности народов мира и их права на развитие — это залог формирования справедливого мира, а также развития более благоприятных условий для России.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026