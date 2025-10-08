Тапир-долгожитель Сью умерла в Московском зоопарке

В Московском зоопарке умерла тапир Сью. Об этом сообщается в Telegram-канале зоосада в среду, 8 октября.

«Нашей старушке Сью было 37 лет. В природе эти животные редко доживают до 24 лет, а в зоопарках продолжительность их жизни примерно 25–30 лет. По аналогии с возрастом человека Сью было около 100 лет», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В зоосаде напомнили, что Сью родилась в Детройте и переехала в российскую столицу в 2005 году.

«Последние годы у тапира были серьезные проблемы со здоровьем в силу возраста», — добавили в зоопарке.

4 сентября самец суматранского орангутана Сандокан скончался в Московском зоопарке в возрасте 43 лет, передает RT.

Ранее, 2 августа, в Московском зоопарке рассказали о состоянии подаренного президенту России Владимиру Путину олененка. Отмечается, что он вырос и окреп, а за его здоровьем следят специалисты, сообщает 360.ru.

