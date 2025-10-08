Реклама
Эксперт по Шекспиру и театровед Алексей Бартошевич умер в возрасте 85 лет
В МИД России призвали США к сдержанности относительно решения по Tomahawk
Суд рассмотрит дело о нарушении Борисом Гребенщиковым обязанностей иноагента
Возбуждено дело о халатности в отношении экс-главы ростовского Цимлянска
Меркурис указал на стремление Зеленского усугубить конфликт при помощи Tomahawk
Дебют крупного кроссовера Aito M9 в России вновь перенесли
Bild узнала личность предполагаемого напавшего на мэра немецкого Хердекке
В Таджикистане отметили важность визита Путина в республику
Путин подарил Рахмону книгу об истории таджиков
Политолог заявил о крахе команды либерал-глобалистов из-за Макрона
Дети архитектора Супоницкого прятались в ванной после убийства отца
Рябков заявил о плане РФ ответить на возможные ограничения ЕС для ее дипломатов
Адвокат Касаткина объяснил отказ суда от освобождения баскетболиста
В Китае мужчина выиграл $14 тыс. благодаря 70-дневному выживанию в джунглях
Пушилин сообщил о приближении ВС РФ к Красному Лиману
В МИД России заявили об исчерпании импульса к украинскому урегулированию
Лавров указал на попытки Запада сорвать переговоры США и Ирана

Представитель Госдепа посетил Москву для консультаций с дипломатами США

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Директор офиса по России Госдепартамента США Питер Андреоли находится в Москве с визитом для проведения плановых консультаций с дипломатами американского посольства. Об этом 8 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в посольстве США в РФ.

«Господин Андреоли находится с визитом в Москве для проведения плановых консультаций с дипломатами американского посольства», — рассказал собеседник агентства.

Источник добавил, что у Андреоли также были проведены ограниченные контакты. В дополнение к этому представитель Госдепартамента обсудил вопросы работы посольств обеих стран, находясь в МИД России.

Срок дальности: смогут ли РФ и США избежать гонки ядерных вооружений
И кто еще может присоединиться к переговорам Москвы и Вашингтона по ДРСМД

В этот же день заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, отвечая на вопрос «Известий», заявил, что Россия готова выстраивать отношения с США, но не видит аналогичной решимости со стороны Вашингтона.

До этого, 5 октября, американский лидер Дональд Трамп назвал предложение о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) хорошей идеей. Однако, как подчеркнул в разговоре с журналистами Рябков, Россия до сих пор не получила официального ответа США по поводу этой инициативы.

Президент России Владимир Путин 22 сентября заявил о готовности России еще в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ после 5 февраля 2026 года. Он добавил, что мера станет жизнеспособной при условии, что США не предпримут шагов, которые подорвут соотношение потенциалов сдерживания.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

