Представитель Госдепа посетил Москву для консультаций с дипломатами США

Директор офиса по России Госдепартамента США Питер Андреоли находится в Москве с визитом для проведения плановых консультаций с дипломатами американского посольства. Об этом 8 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в посольстве США в РФ.

«Господин Андреоли находится с визитом в Москве для проведения плановых консультаций с дипломатами американского посольства», — рассказал собеседник агентства.

Источник добавил, что у Андреоли также были проведены ограниченные контакты. В дополнение к этому представитель Госдепартамента обсудил вопросы работы посольств обеих стран, находясь в МИД России.

В этот же день заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, отвечая на вопрос «Известий», заявил, что Россия готова выстраивать отношения с США, но не видит аналогичной решимости со стороны Вашингтона.

До этого, 5 октября, американский лидер Дональд Трамп назвал предложение о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) хорошей идеей. Однако, как подчеркнул в разговоре с журналистами Рябков, Россия до сих пор не получила официального ответа США по поводу этой инициативы.

Президент России Владимир Путин 22 сентября заявил о готовности России еще в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ после 5 февраля 2026 года. Он добавил, что мера станет жизнеспособной при условии, что США не предпримут шагов, которые подорвут соотношение потенциалов сдерживания.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ