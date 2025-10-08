Реклама
В Сбербанке выступили за усиление регулирования в отношении необанков

Фото: пресс-служба Сбербанка
Важно правильно регулировать продукты созданных на базе маркетплейсов необанков, например, рассрочка, которая по факту является кредитным продуктом. Такое мнение высказал зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов на сессии «Банки будущего» форума инновационных финансовых технологий «Финополис-2025».

Скворцов обратил внимание на быстрое наращивание необанками клиентской базы за счет ценовой дискриминации. «Если оплачивать товар на маркетплейсе картой необанка этого маркетплейса, то такой товар для покупателя становится дешевле, чем при оплате картой любого другого банка. Думаю, регулятор должен обратить на это внимание», — объяснил зампред правления Сбербанка.

Топ-менеджер «Сбера» также отметил, что классические банки во всем мире зарабатывают в основном на управлении рисками. При этом необанки только начинают проходить эту стадию. «В слове „необанки“ букву „о“ еще надо заслужить», — заметил он.

Отвечая на вопрос о будущем классических и необанков, Скворцов подчеркнул, что «Сбер» всегда выступает за конкуренцию. «Когда конкуренты показывают хорошие результаты, мы быстрее развиваемся. Чем нам тяжелее, тем нам лучше, тем сильнее мы становимся», — отметил он.

Говоря о развитии финансовых сервисов, Скворцов подчеркнул, что они должны учитывать потребности людей. «Поэтому в приложение „Сбербанк Онлайн“ мы интегрируем и нефинансовые сервисы, которые тесно связаны с финансами. Это покупка билетов, бронирование отелей, заказ продуктов, заправка авто, поиск музыки и прочее», — рассказал топ-менеджер.

Скворцов объяснил, что сейчас это делать проще, чем раньше, в связи с активным развитием генеративного искусственного интеллекта, ИИ-агентов и интеграции через API. Он напомнил, что в мире уже есть сервисы, которые позволяют совершать покупки прямо в чат-боте нейросети.

