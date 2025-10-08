Депутата АдГ Риша исключили из фракции за поездку в Россию
Гамбургская фракция немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) приняла решение исключить депутата Роберта Риша за участие в конференции Международной лиги антиглобалистов, которая прошла в Санкт-Петербурге. Об этом 8 октября сообщает издание Welt, ссылаясь на заявление фракции.
«В среду фракция исключила 41-летнего политика из своих рядов», — говорится в заявлении.
Кроме того, АдГ заявила о намерении исключить Риша из партии. В гамбургском отделении пояснили, что мероприятие носило антидемократический характер и не соответствовало ценностям АдГ.
В свою очередь, депутат заявил, что на конференцию он попал случайно во время частной поездки. По его словам, его подруга предложила сопровождать ее на мероприятие, о котором он не знал ничего заранее. Риш отметил, что ему предложили выступить неожиданно и что он не комментировал заявления других участников.
В июле государственный арбитражный суд немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Северном Рейне – Вестфалии исключил депутата бундестага Маттиаса Хельфериха из партии за нацистские взгляды. Сообщалось, что в 2021 году в открытый доступ попали сообщения из чата, в котором Хельферих называл себя «дружественным к нацизму человеком», а также транслировал праворадикальные взгляды.
