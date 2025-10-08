Реклама
Мир
В Швейцарии при сходе лавины погиб олимпийский медалист по сноуборду
Мир
Президент США сообщил о получении нефти из Венесуэлы «на ежедневной основе»
Общество
СК РФ завершил следственные действия по делу экс-замминистра обороны Булгакова
Армия
Силы ПВО за три часа перехватили над территорией России девять украинских БПЛА
Мир
CBS заявил о гибели 12 тыс. человек при протестах в Иране
Мир
Трамп заявил о намерении США ударить по наркоторговцам в Латинской Америке
Мир
Четыре российские кошки стали лучшими в мире в категории «ветераны»
Мир
Всемирный банк спрогнозировал рост мирового ВВП на 2,6% в 2026 году
Мир
Reuters сообщило о вызове иранского посла дипведомством ЕС
Мир
Генпрокуратура ФРГ обвинила двоих украинцев в шпионаже
Мир
Трамп призвал союзников США покинуть Иран
Армия
Силы ПВО за два часа сбили 33 украинских беспилотника над регионами России
Общество
Городские власти Москвы заявили об улучшении качества воздуха после снегопада
Общество
Сотрудники новокузнецкого роддома выходили на работу больными
Мир
В Госдуме призвали к отставке нынешних политических лидеров ЕС
Мир
Политолог назвал последствия невыплаты Украиной кредитов МВФ
Общество
Сестра пациентки новокузнецкого роддома рассказала о халатности медиков

Депутата АдГ Риша исключили из фракции за поездку в Россию

Фото: x.com
Гамбургская фракция немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) приняла решение исключить депутата Роберта Риша за участие в конференции Международной лиги антиглобалистов, которая прошла в Санкт-Петербурге. Об этом 8 октября сообщает издание Welt, ссылаясь на заявление фракции.

«В среду фракция исключила 41-летнего политика из своих рядов», — говорится в заявлении.

Кроме того, АдГ заявила о намерении исключить Риша из партии. В гамбургском отделении пояснили, что мероприятие носило антидемократический характер и не соответствовало ценностям АдГ.

В свою очередь, депутат заявил, что на конференцию он попал случайно во время частной поездки. По его словам, его подруга предложила сопровождать ее на мероприятие, о котором он не знал ничего заранее. Риш отметил, что ему предложили выступить неожиданно и что он не комментировал заявления других участников.

В Германии могут запретить самую популярную партию. Разбор

В июле государственный арбитражный суд немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Северном Рейне – Вестфалии исключил депутата бундестага Маттиаса Хельфериха из партии за нацистские взгляды. Сообщалось, что в 2021 году в открытый доступ попали сообщения из чата, в котором Хельферих называл себя «дружественным к нацизму человеком», а также транслировал праворадикальные взгляды.

