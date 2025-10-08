Реклама
FT узнала о правках Нетаньяху в план Трампа по сектору Газа

FT: Нетаньяху внес правки в план Трампа по урегулированию в секторе Газа
Фото: REUTERS
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху внес правки в план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом 8 октября сообщила газета Financial Times со ссылкой на источник.

«Арабские государства обеспокоены тем, что Нетаньяху внес поправки в часть плана Трампа [по урегулированию в Газе], который был впервые представлен арабским и мусульманским лидерам в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в прошлом месяце», — говорится в публикации.

По словам собеседника издания, изменения касаются сроков и мест передислокации израильских войск, а также смещения акцента с Палестинской администрации (ПА), которая управляет ограниченными территориями на Западном берегу реки Иордан. Отмечается, что арабские страны настаивали на более активном участии ПА в переходных процессах для Газы, считая это важным для легитимности переходного периода. Однако Нетаньяху многократно отвергал роль ПА в этих процессах, пишет FT.

«Арабские страны указывают на то, как сделка была отредактирована Нетаньяху, ХАМАС никогда ее не примет. <...> Мы вернулись к обсуждению деталей, чтобы немного вернуть его к чему-то более реалистично приемлемому для обеих сторон», — заключил собеседник газеты.

Подобрать условия: ХАМАС требует вывода израильских войск перед передачей пленных
С чем стороны подошли ко второму раунду переговоров в Египте

В опубликованном Белым домом 29 сентября плане Трампа по завершению конфликта в секторе Газа, который на следующий день был также поддержан ключевыми арабскими и исламскими странами, были подробно описаны 20 пунктов.

Представители ХАМАС 3 октября сообщили о согласии на передачу управления сектором Газа палестинскому комитету и освобождение всех израильских заложников. Также они выразили готовность немедленно начать переговоры через посредников, чтобы обсудить детали возможного соглашения. На следующий день власти Израиля отдали приказ о приостановке военной операции в секторе Газа.

Президент США 7 октября заявил, что ближайшие 48 часов переговоров в Египте между ХАМАС и Израилем станут решающими. В тот же день телеканал Al Jazeera сообщил, что делегация движения ХАМАС в ходе второго дня переговоров по урегулированию конфликта в Газе в египетском Шарм-эш-Шейхе потребовала увязать освобождение заложников с выводом израильских войск из сектора Газа.

