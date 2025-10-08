Телеведущий Гордон объяснил нежелание отказываться от гражданства США

Реклама
Фото: РИА Новости/Александр Натрускин
Телеведущий и журналист Александр Гордон объяснил, почему до сих пор не отказывается от гражданства США, которое он получил после переезда в страну в 1989 году, пишет 8 октября журнал StarHit.

По его словам, данная процедура связана со значительными финансовыми расходами. Так как в случае аннуляции паспорт властям США нужно заплатить довольно внушительный exit tax — «налог на выход».

«То есть, если хочешь выйти, заплати. Вы не поверите сколько. Они оценивают всë имущество, что у тебя есть: и банковские счета, и недвижимость, и автомобили, всë. И требует 30% отдать им. При этом ты остаешься налоговым резидентом Соединенных Штатов на следующие пять лет», — сообщил Гордон в интервью.

Ведущий отметил, что система «вход рубль, выход 10» ему не очень интересна. Поэтому, начав когда-то процедуру отказа от гражданства страны, он потом бросил этим заниматься. Так как не собирается ни работать в США, ни жить на две страны. Журналист отметил, что наличие паспорта другой страны для него имеет никакого значения. В последний раз он был в Соединенных Штатах около 12 лет назад, приехав специально на свадьбу проживающей там дочери.

Гордон переезжал в США в 1989 году вместе с первой супругой Марией Бердниковой и дочерью Анной. Там он прожил восемь лет, а в 1997 году вернулся в РФ.

Ранее, 7 октября, Верховный суд (ВС) России оставил без изменения решение нижестоящих инстанций, удовлетворивших иск актера Данилы Козловского о защите чести и достоинства. Актер подавал иск в отношении главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, который обвинял его в дискредитации армии, наличии двойного гражданства США и переезде в эту страну. Козловский опроверг указанные данные, заявив, что не имеет второго гражданства и продолжает работать в Санкт-Петербурге в Малом драматическом театре.

