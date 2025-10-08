Посол Индии рассказал о промышленных коридорах для бизнеса РФ

Индия заинтересована в выходе российской продукции на свой рынок, для чего готова организовать специальные промышленные коридоры. Об этом 8 октября сообщил чрезвычайный и полномочный посол Индии в России Винай Кумар в ходе бизнес-форума «TIME: Россия — Индия. Взаимная эффективность» в Казани.

«Все, что производится в России для внутреннего рынка, можно производить на рынок Индии. <..> Мы ожидаем, что в ближайшие годы прослойка среднего класса в Индии превысит 800 млн человек», — отметил дипломат.

Для того чтобы развивать и стимулировать международную торговлю, правительство Индии планирует открывать международные коридоры, где все решения будут решаться в рамках «одного окна».

«Эти коридоры мы планируем развивать по отраслям, потому что у кого-то интерес к оборонной промышленности, у кого-то к фармацевтике, у кого-то к автомобильной промышленности. Благодаря этим коридорам можно будет обратиться по направлению, которое интересует, и получить всю разрешительную документацию, помощь с открытием бизнеса или партнерством», — сказал Кумар.

Дипломат добавил, что рамках реализации политики промышленных коридоров Индия планирует предоставлять бизнесменам земельные участки, а также подключать их к коммунальным сетям и энергоресурсам. Для бизнеса, который активно растет и развивается в России, индийские представители также готовы предложить квалифицированную, хорошо обученную рабочую силу.

Президент России Владимир Путин 17 сентября, поздравляя премьер-министра Индии Нарендру Моди с 75-летием, отметил доверительный и дружеский характер отношений между Россией и Индией. Он подчеркнул, что под руководством Моди страна проводит независимую и суверенную политику и демонстрирует высокие темпы экономического роста среди крупных экономик мира.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ