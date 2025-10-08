Три человека погибли при столкновении грузовика с микроавтобусом на Сахалине
В Сахалинской области в результате столкновения грузовика с микроавтобусом погибли три человека. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает в своем Telegram-канале.
Авария произошла вечером в среду, 8 октября, на 55-м км автодороги Южно-Сахалинск – Холмск. Предварительно установлено, что 34-летний водитель грузовика Hino не справился с управлением. Большегруз выехал на встречку и врезался в микроавтобус Toyota Hiace.
В результате столкновения 57-летний водитель микроавтобуса, а также его 25-летний и 38-летний пассажиры получили различные травмы, от которых скончались на месте до прибытия скорой помощи. Водитель Hino не пострадал, пишет ИА SakhalinMedia.
Обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.
Ранее в этот же день сообщалось, что на федеральной трассе «Амур» в Амурской области столкнулись грузовик Kenworth и легковой автомобиль Toyota Mark II. 25-летний водитель легковушки и его 26-летний пассажир погибли на месте.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ