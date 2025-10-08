Путин подарил Рахмону книгу об истории таджиков

Российский лидер Владимир Путин 8 октября подарил президенту Таджикистана Эмомали Рахмону книгу об истории таджиков.

Он отметил, что книга, которая называется «Таджики», выпущена всего в количестве 25 экземпляров, а история в ней изложена хорошо.

«Такой настоящий научный труд, который представляет собой фундаментальные обобщения материалов по истории, антропологии, демографии, этнографии таджикского народа. Хороший, серьезный», — заявил Путин.

Рахмон, в свою очередь, назвал подаренную книгу самым лучшим подарком.

Путин в этот же день прибыл с государственным визитом в Таджикистан. Самолет главы государства приземлился в аэропорту Душанбе. Путина у трапа самолета встретил Рахмон. Президенты пожали друг другу руки и обнялись.

