Дети архитектора Супоницкого прятались в ванной после убийства отца

Жена архитектора Александра Супоницкого спрятала детей в ванной комнате, узнав об убийстве супруга. Пока дети укрывались в помещении, женщина позвала на помощь водителя и стала ждать прибытия экстренных служб. Об этом 8 октября сообщил источник «Известий».

По словам собеседника, утром 8 октября архитектор провожал в школу дочь. Вскоре после того, как за ними захлопнулась дверь, жена Супоницкого услышала крик ребенка. Ворвавшись в квартиру, девочка сообщила, что в отца выстрелили. Женщина попросила детей запереться в ванной и вышла в коридор, где увидела тело супруга.

Тем временем в соседней квартире начался пожар — там, по данным источника, и был найден мертвым 50-летний бизнесмен Константин Козырев, совершивший самоубийство.

Ранее в этот день сообщалось, что на месте пожара в доме на Кременчугской улице в Санкт-Петербурге нашли тела двух мужчин. Позже стало известно, что Супоницкого застрелили у лифта, в этот момент он находился там с дочкой. Девочка убежала. Подозреваемый в убийстве предприниматель Константин Козырев, по словам источника, после расправы ушел в свою квартиру, где устроил пожар и совершил суицид.

Источник «Известий» сообщил, что перед смертью Козырев написал сообщение своей бывшей жене. По данным собеседника, подозреваемый писал, что «будут обыски» и «по-другому он не мог». Бывшая жена после получения сообщения пыталась дозвониться до Козырева, но трубку он уже не брал.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, совершенном с особой жестокостью.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ