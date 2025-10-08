В Госдуме назвали позором удар ВСУ по мирным жителям под Белгородом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают заниматься террористической деятельностью, нанося удары по мирным жителям. Об этом член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил в среду, 8 октября, прокомментировав атаку по поселку Маслова Пристань в Белгородской области.

В результате ракетного обстрела со стороны ВСУ поселка Маслова Пристань в Белгородской области 8 октября погибли три человека, сообщает 360.ru. Кроме того, местный социальный объект был частично разрушен, в двух многоквартирных домах повреждены кровли, окна, балконы и фасады. Также из-за осколков повреждены пять автомобилей. Возбуждено уголовное дело о теракте, передает RT.

«Не знаю, с какими целями они это делают, потому что нет большего позора для военного человека, чем наносить удары по мирному населению. Еще более жесткий удар получат в ответ», — сказал депутат в беседе с Lenta.Ru.

8 октября министр здравоохранения региона Андрей Иконников сообщил, что число пострадавших при ударе ВСУ по белгородскому поселку Маслова Пристань увеличилось до 11.

Кроме того, из-за атаки в двух многоквартирных домах были повреждены кровли, фасады, окна, балконы. Осколками посечены пять машин, передает НСН.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ