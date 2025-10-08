Реклама
В Госдуме назвали позором удар ВСУ по мирным жителям под Белгородом

Депутат ГД Колесник назвал позором удар ВСУ по мирным жителям под Белгородом
Фото: t.me/vvgladkov
Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают заниматься террористической деятельностью, нанося удары по мирным жителям. Об этом член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил в среду, 8 октября, прокомментировав атаку по поселку Маслова Пристань в Белгородской области.

В результате ракетного обстрела со стороны ВСУ поселка Маслова Пристань в Белгородской области 8 октября погибли три человека, сообщает 360.ru. Кроме того, местный социальный объект был частично разрушен, в двух многоквартирных домах повреждены кровли, окна, балконы и фасады. Также из-за осколков повреждены пять автомобилей. Возбуждено уголовное дело о теракте, передает RT.

«Не знаю, с какими целями они это делают, потому что нет большего позора для военного человека, чем наносить удары по мирному населению. Еще более жесткий удар получат в ответ», — сказал депутат в беседе с Lenta.Ru.

Диверсии происходящего: Киев нарастил атаки дронов и диверсантов на регионы РФ
Возможен ли на этом фоне новый раунд переговоров в Стамбуле

8 октября министр здравоохранения региона Андрей Иконников сообщил, что число пострадавших при ударе ВСУ по белгородскому поселку Маслова Пристань увеличилось до 11.

Кроме того, из-за атаки в двух многоквартирных домах были повреждены кровли, фасады, окна, балконы. Осколками посечены пять машин, передает НСН.

