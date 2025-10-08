Реклама
Военный эксперт назвал атаки ВСУ на российские АЭС элементом шантажа

Военный эксперт Живов: Украина атаками на АЭС не признает правила войны
В атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские атомные электростанции (АЭС) есть элемент шантажа и это часть стратегии войны Украины. Такое мнение военный эксперт Алексей Живов высказал в среду, 8 октября.

Он объяснил, что защититься можно с помощью эшелонированной системы противовоздушной обороны (ПВО).

«Украина не признает никаких правил войны по большому счету и совершает регулярно диверсии, теракты, в том числе против мирного населения. <…> Атаки на атомные электростанции — на Запорожскую, на Курскую, на Нововоронежскую — это тоже часть их стратегии войны», — сказал Живов в разговоре с Lenta.Ru.

По мнению эксперта, Украина пытается временно вывести из строя атомную электростанцию, чтобы лишить население электроэнергии, но ВСУ также готовы идти и на диверсии на ядерных объектах.

«Защитить их можно, как и любые объекты, созданием эшелонированной системы противовоздушной обороны. (…) Технически наши войска и ПВО способны выстроить такую эшелонированную систему, которая полностью обезопасит объект», — пояснил эксперт.

Вооруженные с силой: стратегическая инициатива в зоне СВО — полностью за Россией
Владимир Путин заявил об освобождении 212 населенных пунктов в этом году

Об атаке украинского беспилотника на градирню Нововоронежской АЭС стало известно 7 октября, сообщает 360.ru. По информации концерна «Росэнергоатом», разрушений и пострадавших в результате происшествия не было, передает НСН. Однако отмечалось, что на градирне остался темный след от последствий детонации дрона.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получило сообщение от России об ударебеспилотника (БПЛА) ВСУ по Нововоронежской атомной электростанции, передает RT.

В агентстве добавили, что удар не повлиял на ядерную безопасность станции, а также не изменил уровень радиации на объекте. МАГАТЭ также приводит слова главы организации Рафаэля Гросси, который заявил, что объекты ядерной инфраструктуры «никогда не должны подвергаться атакам».

