Путин в Душанбе возложил цветы к памятнику Исмоилу Сомони

Президент России Владимир Путин 8 октября в Душанбе возложил цветы к памятнику Исмоилу Сомони, который считается основателем первого таджикского государства.

На опубликованных кадрах видно, как российский лидер возложил букет красных роз к памятнику Сомони в центре таджикской столицы.

Путин в этот же день прибыл с государственным визитом в Таджикистан. Самолет главы государства приземлился в аэропорту Душанбе. Путина у трапа самолета встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Президенты пожали друг другу руки и обнялись.

