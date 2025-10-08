Опубликованы кадры с места убийства архитектора Супоницкого в Петербурге

На месте убийства архитектора Александра Супоницкого обнаружены лужи крови. Кадры с места происшествия 8 октября публикуют «Известия».

На видео можно заметить большую лужу крови у лифта — на этом месте застрелили Супоницкого. Рядом с дверями лифта можно видеть розовый мешок для сменной обуви. По всей видимости, его оставила дочь архитектора, которая убежала в момент убийства.

Также на полу этажа заметны черные следы, предположительно, от пожара, который произошел на месте преступления. Кроме того, на кадрах видны следы взлома на двери одной из квартир.

Ранее в этот день сообщалось, что на месте пожара в доме на Кременчугской улице в Санкт-Петербурге нашли тела двух мужчин. Позже стало известно, что Супоницкого застрелили у лифта, в этот момент он находился там с дочкой. Девочка убежала. Подозреваемый в убийстве предприниматель Константин Козырев, по словам источника, после расправы ушел в свою квартиру, где устроил пожар и совершил суицид.

Источник «Известий» сообщил, что перед смертью Козырев написал сообщение своей бывшей жене. По данным собеседника, подозреваемый писал, что «будут обыски» и «по-другому он не мог». Бывшая жена после получения сообщения пыталась дозвониться до Козырева, но трубку он уже не брал.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, совершенном с особой жестокостью.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ