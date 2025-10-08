Реклама
В британском парламенте прокомментировали попытку Лондона отдалить Индию от РФ

Член палаты лордов Балф: Индии не следует отдаляться от России
Фото: Global Look Press/Ganesh Chandra
Индии не следует отдаляться от РФ, поскольку именно Москва участвует в формировании нового миропорядка без доминирования доллара. Об этом 8 октября заявил в разговоре с «Известиями» член палаты лордов британского парламента Ричард Балф.

Он также отметил, что британскому премьер-министру Киру Стармеру вместо того, чтобы отговаривать Индию сотрудничать с РФ, стоит уговорить ее нарастить закупки шотландского виски

«Господин Стармер вполне может захотеть оказать давление на Индию, но у него это не получится. Было бы хорошо, если бы он сконцентрировал свое давление на том, чтобы увеличить экспорт шотландского виски в Индию, где, кажется, существует большой неудовлетворенный спрос», — заявил он.

С 8 по 9 октября крупная британская делегация во главе с премьер-министром королевства Киром Стармером находится с визитом в Индии.

Индийское чаепитие: Стармер попытается отдалить Нью-Дели от России
Британская делегация из 100 человек во главе с премьером на два дня остановится в Мумбаи

Ранее в этот день агентство Bloomberg сообщило, что Стармер во время визита в Индию оказался в неловком положении, из-за того что глава правительства Индии Нарендра Моди поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения. Агентство подчеркнуло, что данная ситуация произошла на фоне дипломатической сложности, поскольку Моди активно укрепляет отношения с Россией.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

