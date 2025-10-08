Реклама
Прямой эфир
Авто
Продажи новых легковых автомобилей в РФ могут вырасти в 2026 году
Спорт
МОК заявил о нежелании вмешиваться в политику после ударов США по Венесуэле
Общество
«Лента» объявила о покупке сети гипермаркетов OBI
Общество
Путин обсудил с губернатором Ярославской области развитие региона
Мир
Роспотребнадзор предупредил о сложной эпидемиологической ситуации на Кубе
Авто
Импорт легковых автомобилей в Россию сократился на треть за год
Общество
Путин назвал вопрос о ситуации с дорогами в Ярославской области очень серьезным
Мир
Журналистка заявила о наличии у США вызывающего «гаванский синдром» оружия
Мир
Археологи обнаружили в Турции элитное захоронение эпохи царя Мидаса
Общество
Силы ПВО уничтожили 15 украинских БПЛА над регионами России
Спорт
Баскетболист Касаткин подписал контракт с красноярским клубом «Енисей»
Общество
Опубликованы кадры из роддома в Новокузнецке
Политика
Политолог указал на двойные стандарты в заявлениях США об ударах «Орешником»
Мир
СМИ узнали об инвестициях США в технологии противодействия дронам перед ЧМ-2026
Общество
Суд приговорил к 10 годам колонии экс-сенатора Арашукова по делу о даче взятки
Мир
Bloomberg сообщило об угрозе отношениям США и Китая из-за пошлин
Общество
Сестра пациентки новокузнецкого роддома рассказала о халатности медиков

Захарова отметила важность противостояния дипфейкам на фоне роста их числа

Захарова: число дипфейков стремительно растет, важно противостоять этому
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 8 октября на втором международном симпозиуме «Создавая будущее» в Национальном центре «Россия» заявила, что важно противостоять дипфейкам, число которых стремительно растет.

«Скоро, к сожалению, весь мир будет опутан этими самыми дипфейками. Рост и скорость появления технологии искусственного интеллекта и продукции с его использованием похожа на вертикальный пуск космической ракеты», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что развитие искусственного интеллекта идет с такой высокой скоростью, что пока не существует юридических и международных норм, способных регулировать использование таких технологий. Она отметила, что это приведет к созданию «фейковой матрицы», где реальность будет подменена искусственными образами и видео.

«Дальше надо будет уже смотреть, как глобально этому противостоять», — добавила представитель МИД.

С того света достанут: как мошенники используют ИИ-копии покойников
Новые киберугрозы направлены против родственников и знакомых умерших людей

Ранее, 5 октября, в МИД РФ сообщили о появлении в интернете нового дипфейка с использованием образа Марии Захаровой. Отмечалось, что мошенники использовали реальное видео из интервью Захаровой для радио Sputnik, заменив оригинальный звук на сгенерированный искусственным интеллектом.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026