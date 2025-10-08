Захарова отметила важность противостояния дипфейкам на фоне роста их числа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 8 октября на втором международном симпозиуме «Создавая будущее» в Национальном центре «Россия» заявила, что важно противостоять дипфейкам, число которых стремительно растет.

«Скоро, к сожалению, весь мир будет опутан этими самыми дипфейками. Рост и скорость появления технологии искусственного интеллекта и продукции с его использованием похожа на вертикальный пуск космической ракеты», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что развитие искусственного интеллекта идет с такой высокой скоростью, что пока не существует юридических и международных норм, способных регулировать использование таких технологий. Она отметила, что это приведет к созданию «фейковой матрицы», где реальность будет подменена искусственными образами и видео.

«Дальше надо будет уже смотреть, как глобально этому противостоять», — добавила представитель МИД.

Ранее, 5 октября, в МИД РФ сообщили о появлении в интернете нового дипфейка с использованием образа Марии Захаровой. Отмечалось, что мошенники использовали реальное видео из интервью Захаровой для радио Sputnik, заменив оригинальный звук на сгенерированный искусственным интеллектом.

