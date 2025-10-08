Суд национализировал около 60 объектов недвижимости экс-депутата Госдумы Напсо

Суд в Сочи национализировал около 60 объектов недвижимости бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо. Об этом 8 октября сообщил адвокат бывшего парламентария Роман Баранников.

«Были изъяты в пользу государства порядка 60 объектов недвижимости, которые, по мнению надзорного ведомства, принадлежат Напсо или его близким», — приводит его слова ТАСС.

Он также добавил, что в настоящее время данное решение было обжаловано.

В апреле Госдума приняла постановление, досрочно прекращающее полномочия Напсо. Основанием для такого решения послужил вывод комиссии по вопросам депутатской этики, которая установила, что Напсо не исполняет свои обязанности в течение 30 и более дней, а также не присутствует на заседаниях.

Также установлено, что Напсо с апреля 2023 года часто брал больничные листы, а в перерывах между ними просто не приходил на работу. В целом парламентарий не был в Госдуме около двух лет, причем более 200 дней — без уважительной причины.

