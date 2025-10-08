Психолог рассказала о влиянии собак на физическое и психическое здоровье

Работа с животными может быть не просто эмоциональной поддержкой, но и способом реального восстановления — особенно для тех, кто пережил тяжелый стресс. Исследование Университета Флориды, которое было опубликовано в журнале Behavioral Sciences, показало, что ветераны, которые участвовали в дрессировке служебных собак, не только отметили снижение симптомов посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), но и продемонстрировали замедление клеточного старения.

Исследователи оценивали длину теломер — биомаркеров старения — и вариабельность сердечного ритма, отслеживая уровень стресса и состояние нервной системы. Участницы программы дрессировки собак показали значительное увеличение длины теломер по сравнению с контрольной группой. Это означает, что их клетки старели медленнее.

Психолог, травматерапевт Юлия Полтавская объяснила, что контакт с животными способен оказывать терапевтическое воздействие и подчеркнула, что психотерапия исцеляет через отношения. Помимо этого, она отметила, что существует теория восьми базовых потребностей в отношениях и работа с животными удовлетворяет многие из них.

«Есть такая форма терапии, интегрированная терапия с фокусом на отношениях… мы хотим получать в отношениях безопасность, признание цели, принятие взаимности, влияние другого. Каждому человеку важно чувствовать возможность выражать свою любовь, заботу, проявлять инициативу. Всё это проявляется в контакте с животным», — рассказала психолог.

Она добавила, что собаки обладают высокой эмпатией, дружелюбны и ласковы, что создает глубокий терапевтический контакт. С точки зрения психофизиологии, объясняет Полтавская, взаимодействие с животным помогает телу и мозгу выйти из состояния постоянного напряжения. Психолог пояснила, что стресс при ПТСР — это неотреагированный опыт, когда человек застревает на травматическом прошлом.

«Стресс в том виде, по которому мы его понимаем, когда происходит ПТСР, это не пережитый опыт, неотреагированный опыт, когда человек фиксируется на каком-то травматическом своем прошлом и не может из него выйти, потому что оно было очень обширным, массивным было воздействием на психику», — уточнила Полтавская.

Психолог отметила, что в момент общения с животным происходит отреагирование — человек проживает новый, теплый контакт, и это запускает процесс исцеления. Через движение, тактильность, физическую активность психика получает сигнал: можно расслабиться.

Кроме того, снижение уровня гормонов стресса, таких как кортизол и адреналин, ведет к восстановлению сердечно-сосудистой системы и нормализации сна. По словам эксперта, «всё это происходит не через таблетки, а через отношения, через движение, через ощущение жизни».

Хотя механизм «клеточного старения» сложен и до конца не изучен, Полтавская считает, что эмоциональное благополучие напрямую влияет на физиологические процессы.

«Биологическое старение — это влияние стрессовых факторов, токсинов и распада. В общем, происходит укрепление некоторых частей организма, которые дают новый виток клеточной активности. Обменные процессы улучшаются, и это способствует сохранению молодости и активности», — заключила эксперт.

Эксперты ORMATEK и врач-терапевт Андрей Кузьмичев рассказали 15 сентября «Известиям», что собаки и кошки давно перестали быть просто питомцами — для большинства людей они становятся полноценными членами семьи. Психологи и специалисты рекомендуют контакты с животными людям с депрессией, тревожными расстройствами или аутизмом, так как это способствует выработке окситоцина, гормона привязанности, и снижению уровня стресса.

