Сергунина рассказала о новом онлайн-сервисе для московского бизнеса

Новый бесплатный онлайн-сервис для оценки эффективности предприятия в сфере торговли и услуг стал доступен на столичном портале «Малый бизнес Москвы» (МБМ). С его помощью предприниматели могут сравнить ключевые параметры своего бизнеса с показателями прибыльных компаний в этой же области, чтобы спланировать дальнейшую стратегию развития, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Новый инструмент будет полезен не только действующим, но и начинающим предпринимателям. С его помощью можно проанализировать работу организации, получить конкретные ориентиры по необходимому количеству сотрудников, ассортименту и оборудованию, а также проверить бизнес-идею до старта», — рассказала Наталья Сергунина.

Для использования сервиса необходимо выбрать на его интернет-странице подходящую по описанию бизнес-нишу и заполнить анкету. Далее система в автоматическом режиме сравнит предоставленные данные с информацией о ведущих игроках рынка и предоставит развернутый отчет по 30 показателям — от доходов и расходов до цен и штатного расписания.

С помощью полученных таким образом результатов предприниматели смогут лучше понять текущее состояние своей компании, уточнить точки роста и перейти к стратегическому масштабированию. Кроме того, информация пригодится при подготовке бизнес-планов и принятии решения о запуске новых проектов.

Всего на портале МБМ доступно более 35 онлайн-сервисов для предпринимателей. Кроме того, для них в столице проводятся бесплатные семинары и тренинги, отраслевые форумы, консультации экспертов.

Поддержка бизнеса в столице оказывается в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», входящего в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

