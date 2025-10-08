Ученые узнали о способности подсластителя из стевии улучшить лечение облысения

Недавнее исследование показало, что натуральный подсластитель, полученный из растения стевия, называемый стевиозидом, может улучшить всасывание препарата для лечения облысения, или алопеции, через кожу. Об этом сообщает журнал Medical Xpress.

Андрогенетическая алопеция — это распространенная форма выпадения волос как у мужчин, так и у женщин, также известная как облысение по мужскому типу и выпадение волос по женскому типу. Топический миноксидил является утвержденным средством для лечения, но у него плохие растворимость в воде и проницаемость для кожи. В данном случае подсластитель играет свою роль.

В модели выпадения волос у мышей растворимая форма стевиозида с миноксидилом эффективно способствовала переходу волосяных фолликулов в фазу роста и образованию новых волос.

«Использование стевиозида для улучшения доставки миноксидила представляет собой многообещающий шаг на пути к более эффективным и натуральным методам лечения выпадения волос, которые потенциально могут принести пользу миллионам людей по всему миру», — отметил соавтор исследования, доктор философии из Университета Сиднея Лифен Кан.

Ранее, 24 августа, Medical Xpress сообщил о способности продуктов питания оказывать влияние на рост или выпадение волос. Отмечалось, что с повышенным риском выпадения волос связаны сахаросодержащие напитки и алкоголь, недостаток белка в организме. Согласно публикации, здоровью и росту волос, в свою очередь, способствуют такие продукты, как соевые их виды или крестоцветные овощи.

