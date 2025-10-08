Реклама
Эксперт по Шекспиру и театровед Алексей Бартошевич умер в возрасте 85 лет
В МИД России призвали США к сдержанности относительно решения по Tomahawk
Суд рассмотрит дело о нарушении Борисом Гребенщиковым обязанностей иноагента
Возбуждено дело о халатности в отношении экс-главы ростовского Цимлянска
Меркурис указал на стремление Зеленского усугубить конфликт при помощи Tomahawk
Дебют крупного кроссовера Aito M9 в России вновь перенесли
Bild узнала личность предполагаемого напавшего на мэра немецкого Хердекке
В Таджикистане отметили важность визита Путина в республику
Путин подарил Рахмону книгу об истории таджиков
Политолог заявил о крахе команды либерал-глобалистов из-за Макрона
Дети архитектора Супоницкого прятались в ванной после убийства отца
Рябков заявил о плане РФ ответить на возможные ограничения ЕС для ее дипломатов
Адвокат Касаткина объяснил отказ суда от освобождения баскетболиста
В Китае мужчина выиграл $14 тыс. благодаря 70-дневному выживанию в джунглях
Пушилин сообщил о приближении ВС РФ к Красному Лиману
В МИД России заявили об исчерпании импульса к украинскому урегулированию
Лавров указал на попытки Запада сорвать переговоры США и Ирана

Ученые узнали о способности подсластителя из стевии улучшить лечение облысения

Medical Xpress: подсластитель на основе стевии может улучшить лечение облысения
Фото: Global Look Press/Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com
Недавнее исследование показало, что натуральный подсластитель, полученный из растения стевия, называемый стевиозидом, может улучшить всасывание препарата для лечения облысения, или алопеции, через кожу. Об этом сообщает журнал Medical Xpress.

Андрогенетическая алопеция — это распространенная форма выпадения волос как у мужчин, так и у женщин, также известная как облысение по мужскому типу и выпадение волос по женскому типу. Топический миноксидил является утвержденным средством для лечения, но у него плохие растворимость в воде и проницаемость для кожи. В данном случае подсластитель играет свою роль.

В модели выпадения волос у мышей растворимая форма стевиозида с миноксидилом эффективно способствовала переходу волосяных фолликулов в фазу роста и образованию новых волос.

«Использование стевиозида для улучшения доставки миноксидила представляет собой многообещающий шаг на пути к более эффективным и натуральным методам лечения выпадения волос, которые потенциально могут принести пользу миллионам людей по всему миру», — отметил соавтор исследования, доктор философии из Университета Сиднея Лифен Кан.

Ранее, 24 августа, Medical Xpress сообщил о способности продуктов питания оказывать влияние на рост или выпадение волос. Отмечалось, что с повышенным риском выпадения волос связаны сахаросодержащие напитки и алкоголь, недостаток белка в организме. Согласно публикации, здоровью и росту волос, в свою очередь, способствуют такие продукты, как соевые их виды или крестоцветные овощи.

