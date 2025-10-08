Реклама
Ле Пен раскритиковала фон дер Ляйен за действия без согласования с ЕС

Ле Пен: фон дер Ляйен присваивает себе полномочия и игнорирует мнение ЕС
0
EN
Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq
Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен выразила недовольство действиями главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, обвиняя ее в самоуправстве и игнорировании мнений других государств Евросоюза. Об этом 8 октября Ле Пен заявила на пресс-конференции, трансляция которой опубликована на YouTube-канале телеканала BFMTV.

«Фон дер Ляйен присваивает себе полномочия, изображая из себя главу государства. Принимает решения, никого не спрашивая, даже Евросовет», — сказала Ле Пен.

Ле Пен выразила надежду на то, что скоро кто-то «поставит фон дер Ляйен на место», однако сомневается, что это сделает президент Франции Эммануэль Макрон, который, по ее мнению, мирится с действиями главы Еврокомиссии. Политик также отметила, что фон дер Ляйен вела переговоры с представителями Южноамериканского общего рынка («Меркосур») без предварительного согласования с другими членами ЕС.

Не сносить главы: Урсула фон дер Ляйен вновь перед угрозой отставки
Парламент начал обсуждать два вотума недоверия в отношении руководителя Еврокомиссии

Газета Politico 16 сентября сообщила, что Европарламент обсудит и затем проголосует по двум вотумам недоверия фон дер Ляйен на пленарном заседании с 6 по 9 октября.

Бывший еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон 6 октября заявил, что ЕК серьезно ослаблена, что видно по росту числа вотумов недоверия.

В тот же день Politico сообщила, что фон дер Ляйен находится под постоянной угрозой вотума недоверия. Уточнялось, что ей предстоит выступить перед ЕП, чтобы защищать свою репутацию, всего за три дня до второго голосования о недоверии за последние три месяца.

