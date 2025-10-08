Число пострадавших при ударе ВСУ по поселку Маслова Пристань увеличилось до 11

Число пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по белгородскому поселку Маслова Пристань увеличилось до 11. Об этом 8 октября сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

«Всего пострадало 11 человек. <...> Состояние двух пациентов из числа находящихся в стационарах оценивается медиками как тяжелое. Они прооперированы и получают всю необходимую медицинскую помощь», — приводит его слова Минздрав региона в своем Telegram-канале.

Иконников уточнил, что четверых пострадавших уже отпустили из больницы для амбулаторного лечения. Еще четыре человека находятся в городской больнице, трое — в областной. По его словам, состояние пятерых раненых оценивается как средней степени тяжести.

Глава регионального Минздрава подчеркнул, что в случае необходимости изменения тактики лечения тяжелораненых жителей власти проведут консультации со специалистами федеральных медцентров.

В результате ракетного обстрела со стороны ВСУ поселка Маслова Пристань в Белгородской области 8 октября погибли три человека. Кроме того, местный социальный объект был частично разрушен, в двух многоквартирных домах повреждены кровли, окна, балконы и фасады. Также из-за осколков повреждены пять автомобилей. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ