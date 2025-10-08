Реклама
Психолог Кардиакос назвала способ высыпаться

Психолог Кардиакос: утреннее пробуждение зависит от настроя засыпания
Фото: Global Look Press/Christin Klose
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос рассказала, как высыпаться и не вставать с утра разбитым.

В беседе с «Радио 1» в среду, 8 октября, эксперт объяснила, что ключ к пониманию сна кроется в индивидуальных особенностях работы гормонов. У некоторых людей мелатонин, отвечающий за засыпание, разрушается быстрее, поэтому им труднее адаптироваться по утрам. По ее словам, именно из-за этого многие по утрам чувствуют себя разбитыми — их организм просто не успевает полностью избавиться от мелатонина.

Специалист подчеркнула, что универсальные советы по гигиене сна не всегда эффективны — нужен комплексный подход, учитывающий особенности физиологии и психологии каждого человека. Она отметила, что для качественного сна важно не только количество часов, но и эмоциональный настрой перед сном. Людям, у которых мелатонин синтезируется медленнее, стоит заранее откладывать гаджеты и завершать дела, чтобы дать организму время перейти из состояния активности в режим отдыха, пишет RT.

Кардиакос также назвала несколько правил, полезных для всех хронотипов: не переедать перед сном, проветривать комнату и следить за удобством постели.

Она добавила, что поздние пробуждения часто связаны не с физиологией, а с психологическими причинами: вечер нередко становится единственным временем для отдыха и личных дел. В завершение эксперт отметила, что для легкого пробуждения важно найти собственную мотивацию, а не просто подстраиваться под чужой режим.

Сон ошибок трудных: за сколько часов можно выспаться перед работой
Врачи рассказали, почему наиболее счастливые люди рано встают

Ранее в этот день психолог и нейропсихолог Мария Тодорова рассказала «Известиям» о влиянии эмоций и сна на долговременную память.

В январе врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН призвала высыпаться зимой, чтобы поддерживать иммунитет. По ее словам, зимой полезно дополнительно принимать витамин D. Ярцева также посоветовала избегать перегрева и обратить внимание на выбор зимней одежды, сообщает 360.ru.

