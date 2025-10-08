Возбуждено дело о халатности в отношении экс-главы ростовского Цимлянска

Следствие возбудило уголовное дело о халатности против экс-главы администрации Цимлянского городского поселения. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Ростовской области.

«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Цимлянского городского поселения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»)», — указано в заявлении.

По версии следствия, в ноябре 2023 года подозреваемый утвердил начальную (максимальную) цену муниципального контракта на выполнение работ по содержанию внутригородских дорог и тротуаров, рассчитанную на основе не действующего норматива затрат. Как утверждают в региональном ведомстве, это привело к заключению контракта по завышенной стоимости.

Правоохранители оценивают нанесенный ущерб более чем в 2 млн рублей. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления.

СК не уточнил имя фигуранта дела, однако «Коммерсант-Ростов» со ссылкой на источник в правоохранительных органах утверждает, что речь идет о Павле Разумовском, который покинул пост главы Цимлянска в минувшем сентябре.

30 сентября был заключен под стражу ушедший в отставку замгубернатора Краснодарского края Александр Власов. Уточнялось, что ему предъявили обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями») и ч. 3 ст. 33 – ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Суд удовлетворил ходатайство. Власова арестовали на два месяца, до 29 ноября.

По предварительной информации, бывшего чиновника подозревают в хищении в особо крупном размере средств целевой субсидии для участников специальной военной операции. Отмечалось, его подчиненные готовили подложные документы, чтобы скрыть следы преступления. «Известия» опубликовали видео задержания Власова. На кадрах видно, как силовики надевают на него наручники, после чего заводят в автомобиль.

