Врач дал советы по лечению невралгии

Врач дал советы по лечению невралгии

Невролог Хорошев: чтобы вылечить невралгию, нужно устранить причину ее появления
Врач-невролог Павел Хорошев рассказал, как раз и навсегда вылечить невралгию. В среду, 8 октября, специалист отметил, что главное в лечении невралгии — определить ее причину, иначе даже комплексная терапия не даст результата.

В беседе с «Радио 1» он рассказал о пациенте, которого безуспешно лечили от хронической невралгии в течение нескольких лет, пока не выяснилось, что всё дело было в смещении челюсти всего на 1 мм после удаления зуба. После того как положение челюсти скорректировали с помощью специальных кап, боль полностью исчезла. Этот случай, по словам специалиста, наглядно показывает, насколько важно искать и устранять первоисточник болезни, который может быть самым разным, пишет RT.

Врач отметил, что невралгию могут вызвать травмы, воспаления, деформации или любое воздействие на нерв. После диагностики, уточнил он, важно снять болевой синдром, но делать это не с помощью общих препаратов, а с использованием локальных обезболивающих. Дополнительно, по его словам, необходимо поддерживать нерв витаминотерапией. Врач добавил, что полностью предотвратить развитие невралгии невозможно, однако при своевременной диагностике заболевание можно успешно вылечить.

Подружиться с головой: неврологи дали советы по улучшению работы мозга
Интеллектуальная нагрузка и сбалансированное питание помогут в этом

В апреле кардиолог Наталия Золотарева рассказала, что характер боли поможет отличить сердечный приступ от невралгии. По ее словам, при сердечных проблемах ощущается сдавливание, тяжесть или жжение за грудиной, боль может отдавать в левое плечо, руку, челюсть или спину. При невралгии же возникает острая, колющая боль, сосредоточенная в конкретной зоне межреберий, отмечает 360.ru.

До этого врач-кардиолог Ольга Перфильева рассказала, как отличить межреберную невралгию от инфаркта. По ее словам, симптомы межреберной невралгии нередко принимают за инфаркт, но при ней боль имеет точечный характер — человек может точно указать место. Она ослабевает при замирании или задержке дыхания и усиливается при движении, вдохе или кашле, сообщает Pravda.Ru.

Врач-кардиолог Анна Чугунникова одной из причин невралгии назвала дегенеративные изменения грудного отдела позвоночника. Она пояснила, что межреберные нервы отходят от спинного мозга — они располагаются в центре позвоночного канала и проходят под ребрами.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на специалистов писал что лечение невралгической боли начинается с устранения ее причины. Часто после терапии основного заболевания боль проходит, но если этого не происходит, ее нужно купировать. Оптимальным методом считается фармакотерапия, направленная на снятие боли и восстановление функции нерва.

