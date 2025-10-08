Конкурс «Лидеры АПК» стартовал на выставке «Золотая осень» в Москве
В Москве на 27-й российской агропромышленной выставке «Золотая осень» стартовал конкурс «Лидеры АПК». Об этом 8 октября сообщил гендиректор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин.
«Сегодня, в день открытия главной аграрной выставки страны «Золотая осень», мы официально дали старт конкурсу «Лидеры АПК», — написал он в Telegram-канале.
По его словам, проект, который реализуется по поручению президента России Владимира Путина, направлен на развитие лучших управленцев в сфере сельского хозяйства.
Кроме того, в рамках выставки концепция конкурса была представлена премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Он высоко оценил этот проект и привел примеры успеха своих наставляемых.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев 6 октября заявил, что в РФ в текущем году урожайность зерновых выросла на 10%. По его словам, урожай пшеницы в этом году ожидается на уровне порядка 88 млн т. Он подчеркнул, что во многом это стало возможно благодаря системной поддержке государства и вводу передовых технологий.
